Balık hallerinde palamut bolluğu yerini kıtlığa bıraktı

Palamudun yanı sıra istavritin de hemen hemen olmadığını kaydeden Sadıklar, “Balığın azlığından dolayı sezonun en kıt günlerini yaşamaya başladık. Bugün palamut pek olmadı. Tekneler denizde olmasına rağmen balık az olduğundan yeterince avlanma yapamadılar. Zaman zaman böyle kıt dönemler yaşıyoruz bu sezon ise ilk kez böyle bir gün yaşadık. Palamudun durumu hiçbir zaman belli olmuyor. Bazen av veriyor bazen ise hiç vermiyor. Dolayısıyla av vermediği zaman böyle kıt günler geçiriyoruz"

