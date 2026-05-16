Balık tutarken fark ettiler: İstanbul'da kaçak boru hattı skandalı!

'NORMAL BİR ELEKTRİK BU SUYU POMPALAYAMAZ'

Hattın yaklaşık 2,5 ile 3 kilometre boyunca devam ettiğini ifade eden Ö., "Yaklaşık bu boru 2,5 - 3 kilometre arası, öyle bir sistem var burada yukarı kadar çünkü fabrikaya kadar. Burada demek ki su yukarı çıkıyor, bir yerde toplanıyor, oradan fabrikalara, tankerlere, demek ki burada satış var; yani burada bir yolsuzluk var. Gerçekten öyle, bir yolsuzluk var burada. Ben onu dile getiriyorum. Burası şimdi herkesin. Burada herkes geliyor balık tutuyor, oturuyor, mangalını yakıyor, burada bir yolsuzluk var. Burası kimsenin yani kazanç elde edebileceği bir yer değil. Normal bir elektrik bu suyu yukarı pompalayamaz. Sanayi elektriği çok kuvvetli olduğu için, kendimden biliyorum çünkü ben sanayide çalışıyorum. Ben bir an önce buranın kaymakam, Orman Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, zabıta, jandarma, buranın bir an önce kapatılmasını istiyorum. Bu mücadeleye devam edeceğiz. Buradan sesleniyorum, davet ediyorum. Lütfen buranın çözümünü bulun, burayı kapatın" ifadelerini kullandı.