Balık tutmak için gitti! Başına gelmeyen kalmadı
Olay, saat 15.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi seyir terası yakınlarındaki falezlerde meydana geldi.
Olay, saat 15.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi seyir terası yakınlarındaki falezlerde meydana geldi.
Kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistler ve yerleşik turistler, seyir terasından manzarayı izlerken, 30 metre yüksekliğinde falezlerin uç kısmında bir kişiyi gördüler.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis, deniz polisi, sahil güvenlik ve itfaiye ekibi sevk edildi.