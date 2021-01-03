  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 03 Ocak 2021 22:31

Balık tutmak için gitti! Başına gelmeyen kalmadı

Olay, saat 15.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi seyir terası yakınlarındaki falezlerde meydana geldi.

Balık tutmak için gitti! Başına gelmeyen kalmadı

Olay, saat 15.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi seyir terası yakınlarındaki falezlerde meydana geldi.

1/ 10
Balık tutmak için gitti! Başına gelmeyen kalmadı

Kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistler ve yerleşik turistler, seyir terasından manzarayı izlerken, 30 metre yüksekliğinde falezlerin uç kısmında bir kişiyi gördüler.

2/ 10
Balık tutmak için gitti! Başına gelmeyen kalmadı

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis, deniz polisi, sahil güvenlik ve itfaiye ekibi sevk edildi.

3/ 10
Balık tutmak için gitti! Başına gelmeyen kalmadı

İsminin Gökhan A. (27) olduğu öğrenilen genç, falezlerden sahile inen patika yolu kullanarak aşağıya indi.

4/ 10
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM