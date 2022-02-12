Balıkçıların ağlarında şoke eden görüntü

Denizanalarının daha önce bu tarihlerde Mısır, İsrail ve Lübnan'da görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Özcan, "Bizim buralara gelmeleri 2 haftayı buluyordu. Mart ayının başında görüyorduk. Çok erken bir dönemde kıyılarımıza görmeye başladık. Eğer akıntıya kapılırlarsa körfez içine de girebilir. Kıyılarımızda da görülebilme ihtimali var. Bir tehlike veya tehdit söz konusu değil ama akıntıyla birlikte körfezin içerisine girip kıyılarda görülmesi durumunda vatandaşlarımızı uyarmak istiyoruz. Zehirli olduğu için dokunmasınlar. Üniversitemize ve yetkili kurumlara gördüklerinde haber vermelerini istiyoruz" diye konuştu.