Balıkesir’de 2 bin 500 yıllık tarihi keşif

“Dr. Oreshko, Anadolu tarihi için önemli bir keşifte bulunmuştur. Bulunan parça bir zar oyun tahtası olduğunu göstermekte ve üzerinde ‘Bagabazos’un zar oyunu’ ya da ‘Bagabazos zar oyuncusu’ yazmaktadır. Yazıt, Frig alfabesi ile yazılmış olup Bagabazos, Persli bir kişidir. Eski Yunan kaynaklarında ismi Megabazos olarak telaffuz edilmektedir. Milattan önce 5. yüzyıla ait bu oyun tablası ilgili böyle bir arkeolojik veri Anadolu’da ilk defa Daskyleion’da keşfedilmiştir.”