Balıkesir'de F-16 savaş uçağımız düştü, bir evladımız şehit oldu!
9. Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 tipi savaş uçağımız, Balıkesir'de kırıma uğradyarak İzmir-İstanbul Otoyolu Naifli mevkisinde düştü. Kazada Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu.
Türkiye, Balıkesir'den gelen acı haberle sarsıldı. 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’na bağlı bir F-16 savaş uçağı, gece yarısı gerçekleştirdiği görev uçuşu sırasında Balıkesir'in Karesi ilçesi kırsalında kaza kırıma uğradı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), uçağın radardan kaybolduğu ana dair detayları paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, uçağın saat 00.56 itibarıyla telsiz ve iz bilgisinin kesildiği belirtildi. Başlatılan arama-kurtarma çalışmaları neticesinde uçağın enkazına Naifli köyü kırsalında ulaşıldığı ve pilotun şehit olduğu bildirildi.
Uçağın düştüğü noktanın İzmir-İstanbul Otoyolu yakınlarındaki Naifli mevkisi olması, bölgede seyir halinde olan sürücüler arasında büyük korkuya neden oldu. Kaza sonrası güvenlik gerekçesiyle otoyol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve kaza kırım ekibi sevk edildi.
Milli Savunma Bakanlığı, kazanın kesin nedeninin teknik ekiplerin yapacağı detaylı kaza kırım incelemesi sonucunda belirleneceğini açıkladı. Açıklamada "Şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı dileriz." denildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kazayla ilgili hukuki sürecin vakit kaybetmeden başlatıldığını duyurdu. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde; Başsavcı, Başsavcı Vekili ve iki Cumhuriyet Savcısının kaza mahalline intikal ettiğini belirten Gürlek, "Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.