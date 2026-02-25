Balıkesir'de F-16 savaş uçağımız düştü, bir evladımız şehit oldu!

Uçağın düştüğü noktanın İzmir-İstanbul Otoyolu yakınlarındaki Naifli mevkisi olması, bölgede seyir halinde olan sürücüler arasında büyük korkuya neden oldu. Kaza sonrası güvenlik gerekçesiyle otoyol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve kaza kırım ekibi sevk edildi.