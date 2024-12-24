Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama: 11 kişi öldü
Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde mühimmat üretilen bir fabrikada bir patlama meydana geldi. Patlamada 8'i kadın 11 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA / İHA/AA
Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle 11 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
1 / 14
İlçeye bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde özel bir firmaya bağlı faaliyet gösteren mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
2 / 14
Olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) itfaiye, jandarma, polis, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekibi sevk edildi.
3 / 14
Ekipler, çöken kapsül üretim binasındaki 11 çalışanın yaşamını yitirdiğini belirledi. Bu kişilerin cansız bedenleri, olay yeri incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
4 / 14