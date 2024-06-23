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Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arazide başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.

Kaynak: DHA / İHA
Balıkesir'de orman yangını - Resim: 1

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

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Balıkesir'de orman yangını - Resim: 2

Yangın, saat 16.30 sıralarında Kepsut ilçesi Darıçukuru Mahallesi'ndeki ormanda çıktı.

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Balıkesir'de orman yangını - Resim: 3

İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 13 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı, dozer ve greyderlerle birlikte toplam 32 iş makinesi ve 85 personel sevk edildi.  

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Balıkesir'de orman yangını - Resim: 4

Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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