Balıkesir'de yerin 7 metre altından tarih fışkırdı!

Yaklaşık bin yıllık olduğu tahmin edilen kalıntılar, ekipler tarafından koruma altına alınırken, kazılar 7 metre derinlikte devam ediyor. Bölge 2. Derece Sit Alanı olduğundan çalışmalar, Bandırma Müze Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde titizlikle yürütülüyor.