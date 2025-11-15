  1. Anasayfa
  4. Balıkesir'de yerin 7 metre altından tarih fışkırdı!

Balıkesir'in Erdek ilçesinde altyapı çalışması sırasında bin yıllık olduğu tahmin edilen Bizans sütunları gün yüzüne çıktı.

Kaynak: İHA
Erdek Halitpaşa Mahallesi Muhtar Ahmet Süzgün Caddesi’nde sürdürülen altyapı çalışmaları sırasında, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen birden fazla sütun parçaları bulundu. 

Yaklaşık bin yıllık olduğu tahmin edilen kalıntılar, ekipler tarafından koruma altına alınırken, kazılar 7 metre derinlikte devam ediyor. Bölge 2. Derece Sit Alanı olduğundan çalışmalar, Bandırma Müze Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde titizlikle yürütülüyor.

Yetkililer, tarihi kalıntıların korunması için tüm çalışmaların özenle sürdüğünü vurguladı.

