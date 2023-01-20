Balkanlardan geliyor! Hava buz kesecek, kar yağacak!

Hava uzmanı Kerem Ökten, "3 gün boyunca lodos ile havalar ısınacak. 24 Ocak'a kadar devam. Sonra havalar soğumaya başlayacak. Ay sonu gücü ve etki alanı henüz netleşmeyen bir karlı sistem var. Takibini hep beraber yapacağız..." ifadelerini kullanmıştı.