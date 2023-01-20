Balkanlardan geliyor! Hava buz kesecek, kar yağacak!
Bu kış hem kara hem de kışa hasret kalan Türkiye için müjdeli haber meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi. Şen, soğuk hava dalgasının Balkanlar üzerinden geleceğini açıklayarak kar yağışı için tarih de verdi.
Dünya ve Türkiye kar yağışına ve yağmura hasret. Kış olmasına rağmen bahar havası birçok yerde hakim. Beklenen kar bir türlü gelmedi. Yağmur yağışları yetersiz düzeyde, kuraklık tehlikesi kapıda.
Hava uzmanı Kerem Ökten, "3 gün boyunca lodos ile havalar ısınacak. 24 Ocak'a kadar devam. Sonra havalar soğumaya başlayacak. Ay sonu gücü ve etki alanı henüz netleşmeyen bir karlı sistem var. Takibini hep beraber yapacağız..." ifadelerini kullanmıştı.
Ökten yaptığı yeni paylaşımda da "Ay sonu karlı sistemini takibe devam ediyoruz. Aşağıdaki Stratosfer. Bunu takip etme sebebim; Şubat'ta doğudan bir canavar gelebilir. Onun kesinleşmesi olayı. Mavi yuvarlak kutbun merkezindeyken soğukları hapsediyordu. Kırmızı maviyi öldürdüğünde kutuptaki soğuklar dışarı çıkacak" dedi.
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de bu haftaya Avrupa'ya kar geleceğini ifade ederken Türkiye tahminlerini şu sözlerle paylaştı: