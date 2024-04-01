Balkon konuşmasında balkon çöktü: Ölü ve yaralılar var

Resmi olmayan sonuçların belli olmaya başlamasının ardından birçok partili, seçim zaferini kutlamak için Yeni Mahalle Karağolanoğlu Caddesi'nde bulunan parti binası önünde toplandı. Caddede devam eden kutlamaların yanı sıra ikinci kattaki parti binasına çıkan kalabalık bir grup, ilçe binasının iki balkonunu doldurdu.