Balkon konuşmasında balkon çöktü: Ölü ve yaralılar var
Denizli’nin Tavas ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasında balkonun çökmesi sonucu 3’ü ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılardan biri sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
2024 yılı Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, Denizli’nin Tavas ilçesinde CHP Belediye Başkan Adayı Kadir Tatık yarışı önde tamamladı.
Resmi olmayan sonuçların belli olmaya başlamasının ardından birçok partili, seçim zaferini kutlamak için Yeni Mahalle Karağolanoğlu Caddesi'nde bulunan parti binası önünde toplandı. Caddede devam eden kutlamaların yanı sıra ikinci kattaki parti binasına çıkan kalabalık bir grup, ilçe binasının iki balkonunu doldurdu.
Kutlamalar coşku içerisinde devam ederken, ağırlığı daha fazla kaldıramayan balkonlardan birisi üzerindekilerle birlikte çöktü. Balkonun çökmesi sonucu caddede ve balkonda bulunan partililerden 3’ü ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi.