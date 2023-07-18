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  4. Balkondan eşyalarını atan kadın sokağı ayağa kaldırdı

Balkondan eşyalarını atan kadın sokağı ayağa kaldırdı

İstanbul Avcılar'da evinin balkonundan bağırarak eşyaları aşağı atan kadın, polis ve itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.

Balkondan eşyalarını atan kadın sokağı ayağa kaldırdı - Resim: 1

Ambarlı Mahallesi Emekli Sokak'taki 4 katlı binanın birinci katında oturan kadın bağırarak, eline aldığı eşyaları balkondan atmaya başladı. 

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Balkondan eşyalarını atan kadın sokağı ayağa kaldırdı - Resim: 2

İlaç poşetini de pencereden atan kadını görenler, durumu polis itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. 

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Balkondan eşyalarını atan kadın sokağı ayağa kaldırdı - Resim: 3

Olay yerine gelen ekiplerin ısrarına rağmen kadın kapıyı açmayınca, itfaiyenin merdivenli aracıyla polis ekipleri balkondan eve girdi. 

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Balkondan eşyalarını atan kadın sokağı ayağa kaldırdı - Resim: 4

Eve giren ekipler bir odada sürekli bağıran kadını sakinleştirmeye çalıştı. 

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