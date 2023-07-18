Balkondan eşyalarını atan kadın sokağı ayağa kaldırdı
İstanbul Avcılar'da evinin balkonundan bağırarak eşyaları aşağı atan kadın, polis ve itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.
Ambarlı Mahallesi Emekli Sokak'taki 4 katlı binanın birinci katında oturan kadın bağırarak, eline aldığı eşyaları balkondan atmaya başladı.
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İlaç poşetini de pencereden atan kadını görenler, durumu polis itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
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Olay yerine gelen ekiplerin ısrarına rağmen kadın kapıyı açmayınca, itfaiyenin merdivenli aracıyla polis ekipleri balkondan eve girdi.
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Eve giren ekipler bir odada sürekli bağıran kadını sakinleştirmeye çalıştı.
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