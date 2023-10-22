Baltalı saldırgan dehşet saçtı! O anlar kamerada

Yalova Caddesi'nde meydana gelen olay sonrasında polis, zarar gören araçlar üzerinde inceleme yapıp tutanak tuttu. Şahıs ise hastanedeki sağlık kontrolünün ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Baltalı şahsın balta ile otomobillere saldırdığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.