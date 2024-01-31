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Banka ATM'sinde sigara içen balığa tutuklama

ABD'de ATM makinelerine bantla "sigara içen balık" yapıştırdığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Banka ATM'sinde sigara içen balığa tutuklama - Resim: 1

Sosyal medya platformu Instagram'da kullanıcı adı "fish_bandit84"  (Balık Eşkıyası) olan bir genç, ABD'nin Utah eyaletinde yer alan Provo kentinde ATM'lere ve kamu malı diğer nesnelere balık bantladığı için tutuklandı.

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Banka ATM'sinde sigara içen balığa tutuklama - Resim: 2

ABD basındaki haberlere göre, 17 yaşındaki genç bu tuhaf eylemlerini bir yıl boyunca defalarca kez gerçekleştirdi. 

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Banka ATM'sinde sigara içen balığa tutuklama - Resim: 3

Bu eylemlerden bazılarını uluslararası alanda da yaptı ve çektiği videoları Instagram hesabında yayınladı. Instagram biyografisine "Yaşa, gül, ATM'lerde balık tut" yazdı. 

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Banka ATM'sinde sigara içen balığa tutuklama - Resim: 4

Bir Instagram videosunda Tokyo'daki bir metro istasyonunda bir ATM'ye bantlanmış balığı paylaşarak, paylaşımına "Uluslararası boyuta gidiyoruz" diye yazdı.

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