Banka ATM'sinde sigara içen balığa tutuklama
ABD'de ATM makinelerine bantla "sigara içen balık" yapıştırdığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.
Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Sosyal medya platformu Instagram'da kullanıcı adı "fish_bandit84" (Balık Eşkıyası) olan bir genç, ABD'nin Utah eyaletinde yer alan Provo kentinde ATM'lere ve kamu malı diğer nesnelere balık bantladığı için tutuklandı.
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ABD basındaki haberlere göre, 17 yaşındaki genç bu tuhaf eylemlerini bir yıl boyunca defalarca kez gerçekleştirdi.
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Bu eylemlerden bazılarını uluslararası alanda da yaptı ve çektiği videoları Instagram hesabında yayınladı. Instagram biyografisine "Yaşa, gül, ATM'lerde balık tut" yazdı.
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Bir Instagram videosunda Tokyo'daki bir metro istasyonunda bir ATM'ye bantlanmış balığı paylaşarak, paylaşımına "Uluslararası boyuta gidiyoruz" diye yazdı.
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