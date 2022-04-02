Banka kredilerinde yeni dönem! Okumadan kredi çekmeyin

Tüketici kredisi sözleşmesi, kredi ile ilgili olanlar hariç yan finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanamayacak. Tüketicilerin ödedikleri ücret ve masrafların iadesi ile kredi nedeniyle katlandıkları maliyet azaltılacak. Tüketici Kanunu'nda yapılan değişiklikle tüketici kredileri, devre mülk ve tatil satışları konusunda vatandaşlar kapsamlı bir korumaya alındı.