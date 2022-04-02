Banka kredilerinde yeni dönem! Okumadan kredi çekmeyin
Tüketici kredisi kullananların elini rahatlatacak çok sayıda kolaylık ve haklar getirildi. Mesela borcunu erken ödeyene ücret ve masraflar iade edilecek.. İşte diğer düzenlemeler...
Tüketici kredisi kullananların elini rahatlatacak çok sayıda kolaylık ve haklar getirildi. Buna göre tüketici kredilerinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi halinde bildirim aranmaksızın cayma hakkı hükümleri uygulanacak.
Tüketici kredisi sözleşmesi, kredi ile ilgili olanlar hariç yan finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanamayacak. Tüketicilerin ödedikleri ücret ve masrafların iadesi ile kredi nedeniyle katlandıkları maliyet azaltılacak. Tüketici Kanunu'nda yapılan değişiklikle tüketici kredileri, devre mülk ve tatil satışları konusunda vatandaşlar kapsamlı bir korumaya alındı.
Yeni düzenlemeyle ön ödemeli olarak satılan konutların sözleşmede belirlenen tarihte tüketiciye teslimi zorunlu hale geldi.
Düzenlemeyle yan ürün ve hizmetlerin kredi kullanım şartı olarak sunulmasına sınırlama geliyor.