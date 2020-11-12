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  3. 12 Kasım 2020 18:04

Banka şubesine sopayla saldırdı!

Zeytinburnu'nda bir kişi, elindeki sopayla bir banka şubesine saldırırken, çevredekiler olayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Banka şubesine sopayla saldırdı!

Olay, öğle saatlerinde Yenidoğan Mahallesi, 58. Bulvar üzerinde bulunan banka şubesinde meydana geldi.

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Banka şubesine sopayla saldırdı!

Banka şubesinin önüne elinde sopayla gelen bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle bağırdıktan sonra sopayla banka camlarına vurmaya başladı.

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Banka şubesine sopayla saldırdı!

Saldırganın içeri girmemesi için kapıyı tutan güvenlik görevlisi ve çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Banka şubesinin camları zarar görürken, olay yerine gelen polis ekipleri sopalı saldırganı gözaltına aldı.

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Banka şubesine sopayla saldırdı!

Yaşanan saldırı anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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