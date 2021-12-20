Bankacı olarak çalışıyordu: Radikal bir karar alan kadın yeni mesleği ile köşeyi döndü
33 yaşındaki Avustralyalı Danya Gamliel isimli kadın, 14 yıl bankada çalıştıktan sonra işini bırakıp falcılık işine girdi.
Aslen Ukraynalı olan Danya, ailesinin son beş jenerasyonunun falcı olduğunu, bu nedenle kendisinde de bu kabiliyetin olduğunu fark edince bankacılık işini bırakıp falcılık yapmaya başladığını belirtti.
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Bankacılığı bıraktıktan sonra falcılıkta kısa süre içinde çok sayıda müşteri kazanan Danya, falcılıkta iyi paralar kazandı ve işinde kendini geliştirmeye devam etti.
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Pandemiden sonra Zoom üzerinden müşteri ile görüşen Danya, müşterilerinin ellerine, kahvelerine ve yaşadıkları olaylara bakarak gelecekte yaşayacakları olayları kendilerine anlatıyor.
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