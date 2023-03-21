Bankacılık krizinde 11. gün: 4 banka battı, 5'incisi iflasın eşiğinde
Piyasaları allak bullak eden bankacılık krizinde 11'inci güne girildi. Silvergate, Silicon Valley Bank, Signature Bank ve Credit Suisse gibi dev bankalar iflas ederken Fist Republic Bank da iflasın eşiğine geldi. İşte bankacılık krizinde son gelişmeler...
Daha on gün öncesine kadar, 2007-09 mali krizinin neden olduğu kabusun ardından bankaların düzeldiği düşünülebilirdi. Ancak, bankaların hala yürekleri ağızlara getirecek bir korkuya neden olabilecek güce sahip oldukları açık.
Silikon Vadisi Bankası'nda 9 Mart'ta müşterilerin kaçması, bir günde 42 milyar dolarlık mevduat kaybına neden olurken, bir hafta içinde batan üç Amerikan kredi kuruluşu arasında yer aldı. Düzenleyiciler hafta sonu boyunca bir kurtarma planı hazırlamak için çalıştı. Yine de müşteriler bir kez daha paralarının güvende olup olmadığını soruyor.
Yatırımcılar korkuya kapıldı. Bu ay şimdiye kadar Amerikan bankalarının piyasa değerinden tam 229 milyar dolar silindi, bu da yüzde 17'lik bir düşüş anlamına geliyor. Hazine getirileri düştü ve piyasalar artık Federal Rezerv'in yaz aylarında faiz oranlarını düşürmeye başlayacağını düşünüyor.
Bununla birlikte, Avrupa ve Japonya'daki bankaların hisse fiyatları da düştü. Tüm bu yaşananların ardından, küresel mali krizin üzerinden 14 yıl geçtikten sonra, bankaların ne kadar kırılgan olduğu ve düzenleyicilerin gafil avlanıp avlanmadığı soruları bir kez daha gündeme geldi. İşte küresel bankacılık krizinin etkilediği bankalar ve kayıpları...