Bankacılık krizinde 11. gün: 4 banka battı, 5'incisi iflasın eşiğinde

Silikon Vadisi Bankası'nda 9 Mart'ta müşterilerin kaçması, bir günde 42 milyar dolarlık mevduat kaybına neden olurken, bir hafta içinde batan üç Amerikan kredi kuruluşu arasında yer aldı. Düzenleyiciler hafta sonu boyunca bir kurtarma planı hazırlamak için çalıştı. Yine de müşteriler bir kez daha paralarının güvende olup olmadığını soruyor.