Bankada en çok para tutan iller belli oldu

BDDK'nin verilerine göre, Türkiye'nin en zengin şehirleri belli oldu.

Tasarruflar konusunda en yüksek mevduata sahip olan 5 şehir trilyonlarca liralık mevduatıyla öne çıktı. Bu iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa yer aldı.