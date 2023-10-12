Bankada en çok para tutan iller belli oldu
BDDK'nın verilerine göre, mevduat hesaplarında en çok para tutan iller belli oldu.
'Yeni ekonomi yönetiminin' sıkı para politikası anlayışı doğrultusunda kredi faizleri art arda yükseltmesinin ardından mevduat faizleri daha cazip hale geldi.
Vatandaşlar tasarruflarını altın, döviz, tahvil, hisse senedi ve fon gibi birçok kaleme yatırırken riski girmek istemeyen yatırımcılar ise tasarruflarını mevduat faizinde değerlendiriyor.
EN ZENGİN ŞEHİRLER
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) sitesinde yer alan bankacılık sektörüne ilişkin çeşitli veriler, mevduat hesaplarında tutulan toplam para miktarını ortaya çıkardı.
BDDK'nin verilerine göre, Türkiye'nin en zengin şehirleri belli oldu.
Tasarruflar konusunda en yüksek mevduata sahip olan 5 şehir trilyonlarca liralık mevduatıyla öne çıktı. Bu iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa yer aldı.