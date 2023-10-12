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Bankada en çok para tutan iller belli oldu

BDDK'nın verilerine göre, mevduat hesaplarında en çok para tutan iller belli oldu.

Bankada en çok para tutan iller belli oldu - Resim: 1

'Yeni ekonomi yönetiminin' sıkı para politikası anlayışı doğrultusunda kredi faizleri art arda yükseltmesinin ardından mevduat faizleri daha cazip hale geldi. 

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Bankada en çok para tutan iller belli oldu - Resim: 2

Vatandaşlar tasarruflarını altın, döviz, tahvil, hisse senedi ve fon gibi birçok kaleme yatırırken riski girmek istemeyen yatırımcılar ise tasarruflarını mevduat faizinde değerlendiriyor.

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Bankada en çok para tutan iller belli oldu - Resim: 3

EN ZENGİN ŞEHİRLER 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) sitesinde yer alan bankacılık sektörüne ilişkin çeşitli veriler, mevduat hesaplarında tutulan toplam para miktarını ortaya çıkardı.

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Bankada en çok para tutan iller belli oldu - Resim: 4

BDDK'nin verilerine göre, Türkiye'nin en zengin şehirleri belli oldu. 

Tasarruflar konusunda en yüksek mevduata sahip olan 5 şehir trilyonlarca liralık mevduatıyla öne çıktı. Bu iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa yer aldı.

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