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Bankada parası olana kötü haber: TL'ye yüksek faiz kısa sürdü!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aralık ayındaki politika kararıyla birlikte yüzde 52’yi aşan TL mevduat faizleri, yeni yılda hızla geriledi. İşte bankaların mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL'nin güncel getirisi...

Bankada parası olana kötü haber: TL'ye yüksek faiz kısa sürdü! - Resim: 1

Yılın son ayında hem politika faizi artışının hem KKM’den çıkış stratejisinin hem de bankaların bilanço düzeltme çabalarının etkisiyle yüzde 52’yi aşan TL mevduat faizleri yeni yılla birlikte gerilemeye başladı.

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Bankada parası olana kötü haber: TL'ye yüksek faiz kısa sürdü! - Resim: 2

Buna göre 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizleri 2023 yılını yüzde 45-47 seviyesinde kapattıktan sonra yüzde 41 seviyesinin altına kadar geriledi. Bazı özel bankalarda ise bu oran yüzde 36- 37 seviyelerine indi.

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Bankada parası olana kötü haber: TL'ye yüksek faiz kısa sürdü! - Resim: 3

Geçen hafta Reuters’ın bankacılık sektörü kaynaklarına dayandırdığı haberinde de bankaların daralan kredi talebi ve yüksek mevduat faizleri nedeniyle zorlandığı ve yılbaşından itibaren mevduat faizlerini düşürmeye başladığı bildirilmişti.

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Bankada parası olana kötü haber: TL'ye yüksek faiz kısa sürdü! - Resim: 4

Bu gelişmelerin ardından bankaların 1 milyon TL'ye 6 aylık vadede verdiği faizler ve güncel getirileri şöyle listelendi:

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