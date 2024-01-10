Bankada parası olana kötü haber: TL'ye yüksek faiz kısa sürdü!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aralık ayındaki politika kararıyla birlikte yüzde 52’yi aşan TL mevduat faizleri, yeni yılda hızla geriledi. İşte bankaların mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL'nin güncel getirisi...
Yılın son ayında hem politika faizi artışının hem KKM’den çıkış stratejisinin hem de bankaların bilanço düzeltme çabalarının etkisiyle yüzde 52’yi aşan TL mevduat faizleri yeni yılla birlikte gerilemeye başladı.
Buna göre 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizleri 2023 yılını yüzde 45-47 seviyesinde kapattıktan sonra yüzde 41 seviyesinin altına kadar geriledi. Bazı özel bankalarda ise bu oran yüzde 36- 37 seviyelerine indi.
Geçen hafta Reuters’ın bankacılık sektörü kaynaklarına dayandırdığı haberinde de bankaların daralan kredi talebi ve yüksek mevduat faizleri nedeniyle zorlandığı ve yılbaşından itibaren mevduat faizlerini düşürmeye başladığı bildirilmişti.
Bu gelişmelerin ardından bankaların 1 milyon TL'ye 6 aylık vadede verdiği faizler ve güncel getirileri şöyle listelendi: