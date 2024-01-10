Bankada parası olana kötü haber: TL'ye yüksek faiz kısa sürdü!

Buna göre 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizleri 2023 yılını yüzde 45-47 seviyesinde kapattıktan sonra yüzde 41 seviyesinin altına kadar geriledi. Bazı özel bankalarda ise bu oran yüzde 36- 37 seviyelerine indi.