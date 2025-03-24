Bankada parası olana müjde: Stopaj indirimi geliyor
Ekonomi yönetiminin mevduat ve fonlarda stopaj oranını yeniden düşürmeye hazırlandığı iddia edildi.
19 Mart'ta gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderildi. İmamoğlu'nun tutuklanması büyük yankı buldu. Piyasaların da tepkisi sert oldu. Dolar 41 lira seviyesinin üzerini test ederken, Borsa İstanbul'da BIST100 endeksi 9.000 puanın altına geriledi.
Bloomberg'in haberine göre ekonomi yönetimi piyasalardaki dalgalanmalara karşı yeni önlem paketini gündeme aldı.
İlk etapta mevduat ve fonlarda stopaj oranının düşürülmesi değerlendiriliyor. Bu düzenlemeyle Türk Lirası'nın desteklenmesi planlanıyor.
6 aya kadar vadeli mevduatta stopaj 1 Şubat'ta yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarılmıştı. Kesinti fonlarda da aynı oranda yükseltilmişti.