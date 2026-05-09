Bankada parası olanlar dikkat: TL mevduat faizleri güncellendi! İşte en yüksek faizi veren 10 banka
Mevduat faizlerinde 9 Mayıs itibarıyla kartlar yeniden karıldı! Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası bankalar tabela değiştirdi; %45 ve üzerinde kalan banka sayısı 10'a yükseldi. 500 bin TL’nin 32 günlük net getirisi ne kadar oldu? İşte güncel faiz listesi ve kazanç hesaplama tablosu...
Ekonomi yönetiminin sıkı para politikası sürerken, bankaların mevduat rekabetinde dengeler değişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmasının ardından, bankalar mevduat faiz oranlarını revize ederek yeni listelerini yayınladı.
9 Mayıs verilerine göre, mevduat piyasasında daha önce yaygın olan yüksek oranlar yerini daha seçici bir yapıya bıraktı. Sektördeki son güncellemelerle birlikte %45 ve üzerinde yıllık faiz oranı sunan banka sayısı 10’a yükseldi. Bu durum, nakit parası olan yatırımcıların hangi bankanın daha avantajlı olduğu yönündeki araştırmalarını hızlandırdı.
Yatırımcıların en çok merak ettiği 500 bin TL bazındaki hesaplamalara göre, en yüksek faiz veren bankalarda 32 günlük vade sonunda net kazançlar asgari ücret seviyelerini zorluyor.
İşte mevduat tutarına göre muhtemel kazanç tablosu:
500.000 TL Ana Para İçin: %45-47 bandındaki oranlarla 32 gün sonunda yaklaşık 18.000 TL ile 19.500 TL arasında net getiri elde etmek mümkün oluyor.
(Not: Getiriler, vergi stopajı düşüldükten sonraki net rakamları temsil etmektedir.)
Güncel listede yer alan bankalar; yeni müşterilere özel "hoş geldin" faizleri veya mobil şube üzerinden yapılan başvurularda daha yüksek oranlar sunarak rekabette öne çıkıyor. Özellikle özel sermayeli bankalar, dijital bankacılık kanallarını kullanan müşterilerine %47'ye varan oranlarla hitap etmeye devam ediyor.
Peki, şu an nakit parasını bankaya yatıran ne kadar kazanıyor? 500 bin TL’nin 32 günlük getirisi kaç liraya ulaştı? İşte yatırımcının rotasını belirleyecek en güncel faiz listesi ve kazanç hesaplama tabloları