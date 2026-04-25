Bankada parası olanlar dikkat... Türk Lirası'na en yüksek faizi veren 5 banka belli oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini sabit tutma kararı sonrasında bankaların mevduat faiz oranları da güncellendi. 25 Nisan itibarıyla %45 ve üzerinde faiz veren banka sayısı 5'e düşerken, nakit parası olanlar en yüksek getirinin peşine düştü. Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? 500 bin TL’nin 32 günlük net getirisi ne kadar oldu? İşte güncel faiz listesi ve kazanç hesaplama tablosu...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini sabit bırakma kararı, bankacılık sektöründe likidite yönetimini ve mevduat faiz yarışını yeniden şekillendirdi. Mevduat yatırımcısı için kritik eşik olan %45 ve üzeri faiz veren bankaların sayısında sınırlı bir azalma gözlemlenirken, tasarruf sahipleri "en güvenli ve en yüksek getiri" arayışını sürdürüyor.
Nisan ayının son haftası itibarıyla, Türk Lirası mevduatlarına en yüksek faiz oranını sunan 15 banka, sundukları oranları %45 ile %54 bandı arasında güncelledi.
İşte Türk Lirası mevduatlarına yüzde 45 ve üzeri faiz veren bankalar ve 500 bin TL'lik birikim üzerinden örnek hesaplama tablosu.
CEPTETEB - Marifetli Hesap
Faiz: %45
Net Getiri: 16.274 TL
Toplam: 516.274 TL
ING BANK - Turuncu Hesap
Faiz: %45
Net Getiri: 16.274 TL
Toplam: 516.274 TL