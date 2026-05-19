Bankada parası olanlara bayram müjdesi! Türk Lirası'na en yüksek faizi veren 21 banka belli oldu
Bankaların bayram dönemi mevduat faiz oranları güncellendi. Stopaj ve valör kesintileri sonrası 400 bin TL'lik nakit birikimin 32 günlük net getirisi bazı bankalarda 12 bin 700 TL'yi geride bıraktı. İşte yüzde 40 ve üzerinde mevduat faizi veren bankalar ve güncel kazanç tabloları.
Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü mevduat hesaplarında bayram dönemi rekabeti hız kazandı. Haber3.com ekonomi masasının edindiği güncel piyasa verilerine göre, "En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor?" sorusunun yanıtı arayan vatandaşlar için bankaların sunduğu 32 günlük kazanç tabloları ezber bozmaya devam ediyor.
400 Bin TL'nin 32 Günlük Net Getirisi 12.700 TL'yi Aştı
Tabela faizlerinin yüksek seyrettiği bu dönemde, yatırımcıların en çok dikkat etmesi gereken detayların başında stopaj ve valör koşulları geliyor. Bu kesintiler sonrasında bankalar arasında net kazanç kalemlerinde çarpıcı farklar ortaya çıkıyor. Güncel faiz oranları üzerinden yapılan hesaplamalara göre, 400 bin TL'lik nakit birikimini 32 günlük vadeyle değerlendiren bir yatırımcının aylık net ödemesi bazı bankalarda 12 bin 700 TL sınırını dahi geride bırakıyor.
Net Kazanç İçin Stopaj ve Valör Detayına Dikkat E
konomi uzmanları, bankaların sunduğu brüt yüksek faiz oranlarına aldanmamak gerektiği konusunda yatırımcıları uyarıyor. Birikimlerini mevduatta değerlendirecek olan vatandaşların, vade sonundaki "net getiri" tutarını bankalarından teyit etmeleri ve gizli valör (vade başlangıç tarihi) kayıplarına karşı dikkatli olmaları büyük önem taşıyor.
Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? 400 bin TL’nin 32 günlük net getirisi ne kadar oldu? İşte güncel faiz listesi ve kazanç hesaplama tablosu...
ALBARAKA TÜRK (Günlük Hesap - Katılım)
Kar Payı Oranı: %44
Net Kazanç: 11.660,31 TL
Vade Sonu Bakiye: 411.660,31 TL