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  4. Dikkat! Banka hesabınızdaki tüm para silinebilir

Bankalar bildiri yayımladı: 58 gün içinde başvurmayanların hesabındaki tüm para silinecek

Uzun bir süredir kullanılmayan banka hesaplarında bekletilen paraları almanız için son 58 gün. Bankaların yayımladığı bildiriye göre o hesaplar 58 gün sonra silinecek.

Bankalar bildiri yayımladı: 58 gün içinde başvurmayanların hesabındaki tüm para silinecek - Resim: 1

Uzun bir süredir hesaplarda atıl durumda bekletilen ve yıllarca herhangi bir işleme tabii tutulmayan bakiyeler, zaman aşımına uğramaları halinde Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na (TMSF) devrediliyor.

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Bankalar bildiri yayımladı: 58 gün içinde başvurmayanların hesabındaki tüm para silinecek - Resim: 2

Halkbank, Ziraat, ING, Yapı Kredi, İş Bankası ve TEB gibi kurumlar hesaplarında paralarını unutan ya da yıllarca hiç kullanmayan müşterileri için internet sitelerinde sorgulama sayfası yayımladı ve tarih verdi.

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Bankalar bildiri yayımladı: 58 gün içinde başvurmayanların hesabındaki tüm para silinecek - Resim: 3

Yapılan duyuruya göre 15 Eylül 2023'e kadar başvuruların yapılmaması halinde listedeki kişilere ait hesaplarda yer alan bütün paralar sıfırlanacak.

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Bankalar bildiri yayımladı: 58 gün içinde başvurmayanların hesabındaki tüm para silinecek - Resim: 4

Parasını bankalarda unutan ve durumu zaman aşım süresinin ardından fark edenler içinse artık çok geç olacak. Söz konusu tutarların TMSF'ye devredilmesi halinde, hak sahibi parasını istese de geri alamayacak.

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