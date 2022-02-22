Bankalar faiz oranlarını güncelledi... İşte güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
İhtiyaç, taşıt ve konut için bankaların güncel kredi faiz oranlarını derledik. İşte güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
AKBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1,93 Taşıt kredisi: 0 KM 2,04 Konut kredisi: 1,96 İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI İhtiyaç kredisi: 2.10 Taşıt kredisi: 1.99 Konut kredisi: 1.99
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TEB FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.85 Taşıt kredisi: 1.93 Konut kredisi: 2.01
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ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1,94 Taşıt kredisi: 1,61 kaskolu, 1,63 kaskosuz Konut kredisi: 1,36 HALKBANK FAİZ ORANLARI İhtiyaç kredisi: 1,71 Taşıt kredisi: 1,59 Konut kredisi: 1,20
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YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 2,49 Taşıt kredisi: 1,89 12 ay vade, 2,09 48 ay vade Konut kredisi: 1,96 GARANTİ BBVA FAİZ ORANLARI İhtiyaç kredisi: 2,24 Taşıt kredisi: 2,17 (0 KM) Konut kredisi: 1,98 (120 ay vade)
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