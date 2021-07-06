Bankalar promosyonları zamladı... İşte banka banka emekli promosyonları
Hem devlet hem de özel bankalar yeni emekli müşterileri için sıraya girdi. Yeni emekliler ile birlikte daha önce emekli olanları da kendilerine çekmek isteyen bankalar 500TL'den 2 bin TL'ye varan promosyon miktarları belirledi.
Yeni emekliler maaşları bağlanmasından itibaren, bu promosyondan yararlanabilirken 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar da bu fırsattan yararlanabiliyor. Maaşa göre verilen promosyon miktarları en düşük 500 olurken, özel bankalar bu miktarları daha da yüksek tutuyor. Emekliler bankaların sunmuş olduğu bu fırsatlardan yararlanmak için koşulların olup, olmadığını da sorguluyor.
Kimi banka hiçbir ek koşul istemezken, kimisi de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor. Ayrıca emekli yakınına getirenlere de ek ödeme yapanlar var. Bu yolla emeklilerin eline 2 bin liraya varan para geçiyor. Ayrıca emekli yakınına getirenlere de ek ödeme yapanlar var. Bu yolla emeklilerin eline 2 bin liraya varan para geçiyor.
Akbank 31 Temmuz'a kadar maaşını taşıyanlara 1.200, 1.500, 1.750 TL
Denizbank Maaşa göre 675, 850, 1.000 TL