Bankalar promosyonları zamladı... İşte banka banka emekli promosyonları

Kimi banka hiçbir ek koşul istemezken, kimisi de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor. Ayrıca emekli yakınına getirenlere de ek ödeme yapanlar var. Bu yolla emeklilerin eline 2 bin liraya varan para geçiyor. Ayrıca emekli yakınına getirenlere de ek ödeme yapanlar var. Bu yolla emeklilerin eline 2 bin liraya varan para geçiyor.