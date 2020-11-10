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  3. 10 Kasım 2020 12:15

Bankalardan yıl sonuna dev kampanya

15.000 TL üzerinde kredi için bankalardan yıl sonu kampanyaları açıklanıyor. Peki, 15.000 TL, 25.000 TL, 35.000 TL kredi veren bankalar hangileri? İşte cevaplar...

Bankalardan yıl sonuna dev kampanya

15.000 TL, 25.000 TL ve 35.000 TL kredi çekmek isteyen vatandaşlar 36 ay vade ve 3 ay ertelemeli olarak kampanyadan yararlanabilecekler.

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Bankalardan yıl sonuna dev kampanya

Kredi kampanyasından çalışanlar, emekli olanlar, geliri olanlar ve devlet memurları da yararlanabilecek.

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Bankalardan yıl sonuna dev kampanya

KİMLER KREDİ BAŞVURUSU YAPABİLİR?
Bu kredi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşların, bankaların istediği şartları taşımaları gerekiyor. İstenilen şartları taşıyan vatandaşlar, verilen limitlerde kredi kullanabilecekler.

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Bankalardan yıl sonuna dev kampanya

Kredi kullanabilmeniz için kredi notunuzun 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Banka sicilinizin temiz olması gerekiyor. Bu şartları taşıyan vatandaşlar, uygun faizli kredi kampanyasından yararlanabilecek.

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