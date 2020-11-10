Bankalardan yıl sonuna dev kampanya
15.000 TL üzerinde kredi için bankalardan yıl sonu kampanyaları açıklanıyor. Peki, 15.000 TL, 25.000 TL, 35.000 TL kredi veren bankalar hangileri? İşte cevaplar...
15.000 TL, 25.000 TL ve 35.000 TL kredi çekmek isteyen vatandaşlar 36 ay vade ve 3 ay ertelemeli olarak kampanyadan yararlanabilecekler.
Kredi kampanyasından çalışanlar, emekli olanlar, geliri olanlar ve devlet memurları da yararlanabilecek.
KİMLER KREDİ BAŞVURUSU YAPABİLİR?
Bu kredi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşların, bankaların istediği şartları taşımaları gerekiyor. İstenilen şartları taşıyan vatandaşlar, verilen limitlerde kredi kullanabilecekler.