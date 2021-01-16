Bankaların çalışma saatleri değişti! İşte banka banka yeni mesai saatleri
Koronavirüs salgınına karşılık alınan tedbirler kapsamında çalışma saatleri kısaltılanan bankaların mesai saatleri vaka sayısının azalması ile birlikte yeniden değişti.
Akbank son olarak yaptığı açıklamayla 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren şubelerinde 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
Denizbank da yaptığı açıklama ile 14 Ocak 2021 tarihi itibarıyla tüm şubelerinde 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet verileceğini duyurdu.