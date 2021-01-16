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  3. 16 Ocak 2021 12:42

Bankaların çalışma saatleri değişti! İşte banka banka yeni mesai saatleri

Koronavirüs salgınına karşılık alınan tedbirler kapsamında çalışma saatleri kısaltılanan bankaların mesai saatleri vaka sayısının azalması ile birlikte yeniden değişti.

Bankaların çalışma saatleri değişti! İşte banka banka yeni mesai saatleri

Akbank son olarak yaptığı açıklamayla 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren şubelerinde 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

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Bankaların çalışma saatleri değişti! İşte banka banka yeni mesai saatleri

Albaraka Türk şubeleri 09.30-17.00 arasında hizmet veriyor.

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Bankaların çalışma saatleri değişti! İşte banka banka yeni mesai saatleri

Denizbank da yaptığı açıklama ile 14 Ocak 2021 tarihi itibarıyla tüm şubelerinde 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet verileceğini duyurdu.

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Bankaların çalışma saatleri değişti! İşte banka banka yeni mesai saatleri

Fibabanka'nın çalışma saatleri 10.00-12.30 ve 13.30-16.00.

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