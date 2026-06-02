Bankaların faizsiz kredi yarışı kızıştı: İşte en yüksek kredi veren bankalar
Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi kampanyaları devam ediyor. Son yapılan kampanyalarda tutar 100 bin liraya ulaştı. İşte banka banka faizsiz ve düşük faizli kredi listesi...
9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte bireysel bütçelerde yaşanan dönemsel nakit sıkışıklığı zirveye ulaşırken, gözler bankaların sıfır faizli kredilerine çevrildi.
Haziran 2026 itibariyle bankaların "yeni müşterilere özel" sunduğu faizsiz nakit avans ve kredi kampanyalarında üst limit 100 bin TL'ye kadar çıktı.
Bütçesini dengelemek isteyen vatandaşlar için banka banka en güncel faizsiz ve düşük faizli kredi/nakit avans limitleri şu şekilde sıralandı:
QNB Finansbank (100 Bin TL / %0 Faiz): Sektördeki en yüksek limitlerden birini sunan banka, 50 bin TL faizsiz kredi (3 ay vadeli) ve 50 bin TL taksitli avans hesap (3 ay vadeli) olmak üzere toplam 100 bin TL finansman sağlıyor.
TEB (100 Bin TL / %0 Faiz): Üçlü bir paket sunan TEB; 65 bin TL kredi, 25 bin TL taksitli nakit avans ve 10 bin TL kurtaran hesap özelliklerini 3 ay vade ve %0 faiz avantajıyla 100 bin TL'ye tamamlıyor.