Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları güncellendi! İşte o liste...
Merkez Bankası'nın ihtiyaç kredilerine yönelik yaptığı düzenlemenin ardından gözler bankaların faiz oranlarına çevrildi. Peki bankaların ihtiyaç kredisi faizleri ne durumda? İşte banka banka güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihtiyaç kredilerine yönelik yeni bir düzenleme yaptı. TCMB, bankalara gönderdiği yazıyla, ihtiyaç kredilerine örtülü faiz üst sınırı getirdi. Buna göre bankalar, yüzde 18,56'nın üzerinde faizle ihtiyaç kredisi verirlerse menkul kıymet tutmak zorunda kalacak. Bu düzenlemenin ardından gözler bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarına çevrildi. Bankaların kredi faiz oranları vadesine ve miktarına göre değişiklik gösteriyor. Peki, en düşük faizi veren banka hangisi? Akbank, Alternatif Bank, Deniz Bank, Fiba Banka, Garanti BBVA, Halkbank, HSBC, ICBC Turkey Bank, ING Bank, Odeabank, QNB Finansbank, Şekerbank, TEB, Türkiye İş Bankası, VakıfBank, Yapı Kredi ve Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranlarına ve aylık taksit tutarlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
İşte 12 Mart 2023 itibariyle bankaların bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranları...
AKBANK
İhtiyaç kredisi faiz oranı: Yüzde 2.03
Kredi tutarı: 100.000 TL
Vade: 24 ay
Aylık taksit tutarı: 5.614 TL
ALTERNATİF BANK
İhtiyaç kredisi faiz oranı: Yüzde 1.90
Kredi tutarı: 100.000 TL
Vade: 24 ay
Aylık taksit tutarı: 5.514 TL
DENİZBANK
İhtiyaç kredisi faiz oranı: Yüzde 3.25
Kredi tutarı: 100.000 TL
Vade: 24 ay
Aylık taksit tutarı: 6.600 TL