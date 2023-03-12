Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları güncellendi! İşte o liste...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihtiyaç kredilerine yönelik yeni bir düzenleme yaptı. TCMB, bankalara gönderdiği yazıyla, ihtiyaç kredilerine örtülü faiz üst sınırı getirdi. Buna göre bankalar, yüzde 18,56'nın üzerinde faizle ihtiyaç kredisi verirlerse menkul kıymet tutmak zorunda kalacak. Bu düzenlemenin ardından gözler bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarına çevrildi. Bankaların kredi faiz oranları vadesine ve miktarına göre değişiklik gösteriyor. Peki, en düşük faizi veren banka hangisi? Akbank, Alternatif Bank, Deniz Bank, Fiba Banka, Garanti BBVA, Halkbank, HSBC, ICBC Turkey Bank, ING Bank, Odeabank, QNB Finansbank, Şekerbank, TEB, Türkiye İş Bankası, VakıfBank, Yapı Kredi ve Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranlarına ve aylık taksit tutarlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İşte 12 Mart 2023 itibariyle bankaların bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranları...