Bankaların ilk evim konut kredisi faizleri belli oldu
İlk evini alacaklara yönelik yürütülen çalışma kapsamında yeni kredi için düşünülen vade ve faiz oranı belli oldu. "Bankalar ne kadar kredi verecek?" sorusunun yanıtı da belli oldu. İşte bankaların faiz oranları...
Akbank Konut Kredisi
Kredi Tutarı 1.000.000 TL
Aylık Faiz Oranı % 2,99
Toplam Ödeme 3.704.219 TL
Aylık Taksit Tutarı (120 ay) 30.798 TL
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Alternatif Bank Konut Kredisi
Kredi Tutarı 1.000.000 TL
Aylık Faiz Oranı % 3,22
Toplam Ödeme 3.958.329 TL
Aylık Taksit Tutarı (120 ay) 32.934 TL
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DenizBank Konut Kredisi
Kredi Tutarı 1.000.000 TL
Aylık Faiz Oranı % 3,79
Toplam Ödeme 4.608.227 TL
Aylık Taksit Tutarı (120 ay) 38.342 TL
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Garanti BBVA Konut Kredisi
Kredi Tutarı 1.000.000 TL
Aylık Faiz Oranı % 3,05
Toplam Ödeme 3.772.506 TL
Aylık Taksit Tutarı (120 ay) 31.352 TL
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