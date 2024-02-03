  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Bankaların ilk evim konut kredisi faizleri belli oldu

Bankaların ilk evim konut kredisi faizleri belli oldu

İlk evini alacaklara yönelik yürütülen çalışma kapsamında yeni kredi için düşünülen vade ve faiz oranı belli oldu. "Bankalar ne kadar kredi verecek?" sorusunun yanıtı da belli oldu. İşte bankaların faiz oranları...

Bankaların ilk evim konut kredisi faizleri belli oldu - Resim: 1

Akbank Konut Kredisi

Kredi Tutarı 1.000.000 TL

Aylık Faiz Oranı % 2,99

Toplam Ödeme 3.704.219 TL

Aylık Taksit Tutarı (120 ay) 30.798 TL

1 / 11
Bankaların ilk evim konut kredisi faizleri belli oldu - Resim: 2

Alternatif Bank Konut Kredisi

Kredi Tutarı 1.000.000 TL

Aylık Faiz Oranı % 3,22

Toplam Ödeme 3.958.329 TL

Aylık Taksit Tutarı (120 ay) 32.934 TL

2 / 11
Bankaların ilk evim konut kredisi faizleri belli oldu - Resim: 3

DenizBank Konut Kredisi

Kredi Tutarı 1.000.000 TL

Aylık Faiz Oranı % 3,79

Toplam Ödeme 4.608.227 TL

Aylık Taksit Tutarı (120 ay) 38.342 TL

3 / 11
Bankaların ilk evim konut kredisi faizleri belli oldu - Resim: 4

Garanti BBVA Konut Kredisi

Kredi Tutarı 1.000.000 TL

Aylık Faiz Oranı % 3,05

Toplam Ödeme 3.772.506 TL

Aylık Taksit Tutarı (120 ay) 31.352 TL

4 / 11