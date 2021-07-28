Bankaların kredi yarışı başladı... İşte banka banka güncel faiz oranları

GARANTİ BBVA KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1,84-1,69 arası değişiyor. Taşıt kredisi: 1.72-1,69 arası değişiyor. Konut kredisi: 1.42'den başlıyor ve 1.75'e kadar ulaşıyor. (Vade ve çekeceğiniz kredi miktarına göre değişiyor.)