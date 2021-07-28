Bankaların kredi yarışı başladı... İşte banka banka güncel faiz oranları
Ev, araba almak için ya da acil ihtiyaçlar, ödemeler, borçlar için çekilecek olan konut, ihtiyaç ve taşıt kredisinde bankaların faiz oranları yeniden güncellendi.
GARANTİ BBVA KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1,84-1,69 arası değişiyor. Taşıt kredisi: 1.72-1,69 arası değişiyor. Konut kredisi: 1.42'den başlıyor ve 1.75'e kadar ulaşıyor. (Vade ve çekeceğiniz kredi miktarına göre değişiyor.)
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HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç Kredilerinde %1,63'ten Taşıt Kredilerinde %1,54'den, Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.
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ING BANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi: 1.54 Taşıt kredisi: 1.64 Konut kredisi: 1.64
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İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.65 Taşıt kredisi: 1.65 Konut kredisi: 1.41
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