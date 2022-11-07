Bankaların maaş promosyonları yeniden güncellendi: İşte banka banka promosyon ücretleri
31 Ağustos’ta son bulması planlanan emekli promosyonları için süre bir kez daha uzatıldı. İşte banka banka promosyon miktarları.
Emekli maaş promosyon ödemeleri için bankaların Temmuz ayında başlattığı yarış Kasım ayına gelinmesiyle de devam ediyor. Özel bankalarda 10 bin liraya kadar ulaşan promosyon miktarları Sosyal Güvenlik Kurumu’nu (SGK) harekete geçirmişti. Böylece başta Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyon ödemeleri olmak üzere tüm kamu bankaları için rakam 5 bin liraya kadar yükseltildi. Şimdi ise milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği banka promosyonlarında yeni döneme girildi.
PROMOSYON İÇİN SÜREYİ BİR KEZ DAHA UZATTILAR
Banka değiştirmek isteyen emekliler için son başvuru tarihi, 31 Ağustos olarak belirlenmişti. Birçok banka, emekli promosyon kampanya sürelerini 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatma kararı aldı. Ekim ayının başlamasıyla birlikte birçok banka son başvuru tarihini Ekim ayı sonuna kadar uzatmıştı. Ancak karşılaşılan yoğun ilgi nedeniyle bazı bankalar bu süreyi 2022 yılının sonuna çekti. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, en yüksek hangi banka veriyor? İşte bankaların emekli promosyon kampanyalarında son durum.
KASIM 2022 GÜNCEL EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONLARI
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU
Emekli Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000 TL,
3.500e-7.500 lira arası olanlara 3.500 TL,
7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500 TL,
10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira promosyon veriyor.
Müşterilerin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup 2022 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir. Başvurular 18 Ekim 2022 tarihi itibari ile başladı ve promosyon ödemeleri ise 01 Kasım 2022 tarihi itibari ile gerçekleşti.
VAKIFBANK 2022 EMEKLİ PROMOSYONU
Vakıfbank, 1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı için; 3.500 TL ye (3.500 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000 TL, 3.500 - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500 TL, 7.500 – 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500 TL, 10.000 TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL 3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon ödemeleri; 3 yıl süre ile emekli maaşının Vakıfbank'tan alınmasının taahhüt edilmesi koşuluyla ödenecektir. Söz konusu 3 (üç) yıllık süre içerisinde, gelir/aylık tutarlarında meydana gelecek yıllık artış dolayısıyla, gelir/aylık alanlara ilave promosyon ödemesi yapılmayacaktır.