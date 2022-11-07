Bankaların maaş promosyonları yeniden güncellendi: İşte banka banka promosyon ücretleri

VAKIFBANK 2022 EMEKLİ PROMOSYONU



Vakıfbank, 1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı için; 3.500 TL ye (3.500 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000 TL, 3.500 - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500 TL, 7.500 – 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500 TL, 10.000 TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL 3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon ödemeleri; 3 yıl süre ile emekli maaşının Vakıfbank'tan alınmasının taahhüt edilmesi koşuluyla ödenecektir. Söz konusu 3 (üç) yıllık süre içerisinde, gelir/aylık tutarlarında meydana gelecek yıllık artış dolayısıyla, gelir/aylık alanlara ilave promosyon ödemesi yapılmayacaktır.