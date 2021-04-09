Bankaların mesai saatleri değişti! İşte banka banka güncel mesai saatleri
Koronavirüs vaka sayılarının 50 binin üzerine çıkmasıyla bankalarda mesai saatlerinde güncellemeye giderek tedbir almaya başladı. İşte banka banka güncel mesai saatleri...
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bazı bankalar ülke genelinde yeni bir tedbir alındı. Şu ana kadar İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA, QNB Finansbank ve Akbank hizmet saatlerinde değişikliğe gitti ve müşterilerine sosyal medya aracılığıyla duyurdu. İşte bankaların yeni çalışma saatleri...
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA'dan mesai saatlerine ilişkin yapılan açıklama: Değerli Müşterilerimiz, Şubelerimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı günler dileriz.
AKBANK
Akbank'tan mesai saatlerine ilişkin yapılan açıklama: "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz."
QNB FİNANSBANK
QNB Finansbank'tan yapılan açıklamada, "Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren tüm şubelerimiz 10.00-12.30 ile 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir" denildi.