Bankaların mevduat faizi oranları güncellendi: En yüksek faiz veren banka hangisi?
Bankada parası olanlar bankaların TL mevduat faizi oranlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Peki en yüksek mevduat faizi veren banka hangisi? İşte bankaların güncel faiz oranları...
TL mevduat, 2024’te de en çok tercih edilen yatırım araçlarından olmaya devam ediyor. Birikimlerini TL mevduat faizinde değerlendirmek isteyenler yatırımcılar, yükselen mevduat faizleriyle yüksek kazanç sağlayabiliyor. Bankaların güncel mevduat faizi oranları yüzde 60'a dayanmış durumda. Peki en yüksek faizi hangi veriyor? İşte nisan ayı itibarıyla güncel banka mevduat faiz oranları.
DÜŞÜK STOPAJ DÜZENLEMESİNDE SÜRE DOLUYOR
Türk Lirası mevduatlar için getirilen düşük stopaj uygulaması 30 Nisan 2024 tarihinde sona eriyor. Süre uzatılmazsa stopaj oranı yüzde 15'e çıkacak. Ancak liralaşma stratejisi kapsamında stopaj oranlarının düşük tutulmaya devam edilmesi bekleniyor.
6 aya kadar TL vadeli mevduatta yüzde 5 gelir vergisi stopajından yararlanmak için 30 Nisan 2024 tarihinden önce paranın vadesinin yenilenmesi gerekiyor.
TCMB'DEN ZORUNLU KARŞILIK KARARI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bırakırken, TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz oranını da yükseltti.
TCMB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, Türk lirası mevduat payının artırılması ve kur korumalı mevduattan Türk lirası mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla, belirlenen koşulları sağlayan bankaların Türk lirası mevduat ve kur korumalı mevduat hesapları (KKM) için tesis edilen zorunlu karşılıklarına faiz uygulaması 5 Şubat 2024 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu uygulamada;
KKM için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına yenileme ve TL’ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırının politika faiz oranının yüzde 60'ı olarak belirlenmesine, TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırının politika faiz oranının yüzde 80'i olarak belirlenmesine karar verilmiştir.