Bankaların promosyon yarışı başladı! İşte banka banka emekli promosyonları
Bankaların milyonlarca emekli, dul ve yetimi yakından ilgilendiren promosyonlarında savaş gittikçe kızışıyor. İşte banka banka güncel emekli maaşı promosyonları...
Emekli vatandaşın maaşları kendi portföyüne kazandırmak isteyen bankaların promosyon yarışı hızlandı. Promosyon ücreti miktarları 500 TL’den başlıyor, 1.750 TL’ye kadar çıkıyor. Arkadaşını getirene ekstra para veren kampanya bile var. 2021 yılı için emekli promosyonunu almaya üç yıllık taahhüdü dolmuş olanlar hak kazanacak.
İşte banka banka 2021 promosyon miktarları:
1 / 11
• Ziraat Bankası: 500 TL, 625 TL, 750 TL • Halkbank: 500 TL, 625 TL, 750 TL • Vakıfbank: 500 TL, 625 TL, 750 TL
2 / 11
• Yapı Kredi Bankası: 1.200 TL, 1.500 TL, 1.750 TL • Akbank: 850 TL, 1.050 TL, 1.250 TL • Denizbank: 675 TL, 850 TL, 1.000 TL
3 / 11
• Fibabank: 500 TL, 625 TL, 750 TL • Garanti BBVA: 800 TL, 1.000 TL, 1.200 TL • İş Bankası: 750 TL, 875 TL, 1.000 TL
4 / 11