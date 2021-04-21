Bankaların promosyon yarışı başladı! İşte banka banka emekli promosyonları

Emekli vatandaşın maaşları kendi portföyüne kazandırmak isteyen bankaların promosyon yarışı hızlandı. Promosyon ücreti miktarları 500 TL’den başlıyor, 1.750 TL’ye kadar çıkıyor. Arkadaşını getirene ekstra para veren kampanya bile var. 2021 yılı için emekli promosyonunu almaya üç yıllık taahhüdü dolmuş olanlar hak kazanacak.

İşte banka banka 2021 promosyon miktarları: