Bankaların taşıt kredisi faiz oranları yüzde 3'ün altında... İşte en düşük faizi isteyen banka
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın son faiz indiriminin ardından bankalar da kredi faiz oranlarını peşpeşe indirmeye başladı. Bankaların taşıt kredilerinde faiz oranları yüzde 3'ün de altına indi... İşte yüzde 4 ve altında faiz isteyen 9 banka ve 400 bin TL üzerinden aylık taksitler ve toplam geri ödeme hesabı...
Alternatif Bank
Kredi Tutarı: 400 bin TL
Vade Sayısı: 36 Ay
Faiz Oranı: Yüzde 3,19
Aylık Ödeme Tutarı: 21 bin 587 TL
Toplam Ödeme Tutarı: 779 bin 145 TL
Şekerbank
Kredi Tutarı: 400 bin TL
Vade Sayısı: 36 Ay
Faiz Oranı: Yüzde 3,50
Aylık Ödeme Tutarı: 22 bin 793 TL
Toplam Ödeme Tutarı: 822 bin 567 TL
Türkiye İş Bankası
Kredi Tutarı: 400 bin TL
Vade Sayısı: 36 Ay
Faiz Oranı: Yüzde 3,20
Aylık Ödeme Tutarı: 21 bin 625 TL
Toplam Ödeme Tutarı: 780 bin 530 TL
Türkiye Finans
Finansman Tutarı: 400 bin TL
Kar Payı Sayısı: 36 Ay
Faiz Oranı: Yüzde 3,19
Aylık Ödeme Tutarı: 21 bin 587 TL
Toplam Ödeme Tutarı: 779 bin 145 TL
