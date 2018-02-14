Banliyo hattı çalışmaları böyle görüntülendi

BU YIL SONUNDA AÇILMASI PLANLANIYOR



2018 yılı sonunda açılması hedeflenen Halkalı-Gebze banliyö hattında ekipler yoğun olarak çalışıyor. 45 kilometrelik banliyö ve tren hatlarının tamamlanması ve Marmaray projesi ile entegrasyonu sağlandığında Gebzeden Halkalıya 105 dakikada, Bakırköyden Bostancıya 37 dakikada seyahat edilebilecek. Söğütlüçeşme-Yenikapı'nın seyahat süresi ise 12 dakika olacak. Hatta günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanıyor