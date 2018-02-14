Banliyo hattı çalışmaları böyle görüntülendi
İstanbul'da kapatılan banliyö hattının yeniden açılabilmesi için sürdürülen çalışmalar yoğunlaştırılırken, rayların döşenmeye başladığı hatlarda yolcuların inip bineceği peronlar da ortaya çıkmaya başladı.
Haydarpaşa-Gebze arasında bulunan, 29 Mayıs 1969 yılından bu yana hizmet veren banliyö tren hattı 19 Haziran 2013'te yapılan son seferin ardından kapatılmıştı.
Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesi ve Marmaray'la entegre olarak çalışması planlanan hattaki yenilenme çalışmaları nedeniyle, raylar sökülmüş, pek çoğu tarihi eser statüsünde bulunan istasyonların da yenilenmesine karar verilmişti. Yapım süresi 24 ay olarak planlanan yenileme çalışmalarının 2015 yılı Haziran ayında sonuçlandırılması hedeflenmişti.
Ancak aradan geçen süre içinde yapımı üstlenen firma, maliyetlerdeki aşırı artışı gerekçe göstererek 2014 yılının Ekim ayında çalışmaları durdurmuştu. Sorunların çözülmesinin ardından çalışmalar 2015 yılı içinde tekrar başlamıştı.
BU YIL SONUNDA AÇILMASI PLANLANIYOR
2018 yılı sonunda açılması hedeflenen Halkalı-Gebze banliyö hattında ekipler yoğun olarak çalışıyor. 45 kilometrelik banliyö ve tren hatlarının tamamlanması ve Marmaray projesi ile entegrasyonu sağlandığında Gebzeden Halkalıya 105 dakikada, Bakırköyden Bostancıya 37 dakikada seyahat edilebilecek. Söğütlüçeşme-Yenikapı'nın seyahat süresi ise 12 dakika olacak. Hatta günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanıyor