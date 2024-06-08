Baraj borusu patladı; su metrelerce havaya fışkırdı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde baraj borusunun patlaması sonucu tarım arazileri su altında kaldı.
Kaynak: DHA
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Olay, Dumlukuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Barajı'ndan tarım arazilerine su taşıyan DSİ'ye ait borulardan biri bilinmeyen nedenle patladı.
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Fışkıran su metrelerce yüksekliğe ulaştı. Ekili tarım arazileri de su altında kaldı.
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Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde dakikalarca fışkıran suyun tarım arazisine aktığı görüldü.
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