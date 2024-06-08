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Baraj borusu patladı; su metrelerce havaya fışkırdı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde baraj borusunun patlaması sonucu tarım arazileri su altında kaldı.

Kaynak: DHA
Baraj borusu patladı; su metrelerce havaya fışkırdı - Resim: 1
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Baraj borusu patladı; su metrelerce havaya fışkırdı - Resim: 2

Olay, Dumlukuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Barajı'ndan tarım arazilerine su taşıyan DSİ'ye ait borulardan biri bilinmeyen nedenle patladı. 

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Baraj borusu patladı; su metrelerce havaya fışkırdı - Resim: 3

Fışkıran su metrelerce yüksekliğe ulaştı. Ekili tarım arazileri de su altında kaldı. 

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Baraj borusu patladı; su metrelerce havaya fışkırdı - Resim: 4

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde dakikalarca fışkıran suyun tarım arazisine aktığı görüldü. 

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