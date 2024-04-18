  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Baraj kapakları kapandı, tarih sulara gömüldü

Baraj kapakları kapandı, tarih sulara gömüldü

Kars'ta baraj kapaklarının kapatılması sonrası baraj yatağında bulunan ve içerisinde kilise ile taş evlerin bulunduğu eski köy sulara gömüldü.

Kaynak: İHA
Baraj kapakları kapandı, tarih sulara gömüldü - Resim: 1
1 / 11
Baraj kapakları kapandı, tarih sulara gömüldü - Resim: 2

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Karakurt Barajı’nda karların erimesi, yağmur suları ile Aras Nehri’nin de baraj dökülmesi ve baraj kapaklarının da kapatılmasıyla birlikte su seviye hızla yükselmeye başladı.

2 / 11
Baraj kapakları kapandı, tarih sulara gömüldü - Resim: 3

Su seviyesinin hızla yükselmeye başladığı baraj yatağındaki eski Karakurt köyündeki evler yeniden sular altında kaldı. Sular altında kalan kilise ve tarihi taş binalar su seviyesi daha fazla yükseldiği takdirde tamamen kaybolacak.

3 / 11
Baraj kapakları kapandı, tarih sulara gömüldü - Resim: 4

Eski köyün sular altında kaldığını ifade eden Vedat Demiral, “Baraj kapaklarının kapanmasıyla birlikte sular yükselmeye başladı. Eski köy ve tarihi eserlerde tekrar sular altında kaldı. Böyle devam ederse köy tamamen sular altında kalacak” dedi.

4 / 11