Baraj suları çekildi; köy gün yüzüne çıktı

‘HATIRALARIMIZI UNUTAMIYORUZ’

Çocukluğunun geçtiği mezrayı ziyaret eden Müslüm Turan, doğup büyüdüğü yeri unutamadığını belirterek, “Mayıs 2020'de burası Ilısu Barajı altında kaldı. Biz de köyü terk etmek zorunda kaldık. Ilısu Barajı çekildikten sonra biz de anılarımızı görmeye geldik. Eski hatıralarımızı canlandırmaya geldik. İçimiz acıdı ama yapacak da hiçbir şey yok. Burada doğdum ve burada büyüdüm. Hala buradayım ve burayı terk etmek istemiyorum. Hatıralarımız, arkadaşlıklarımız, çocuklar, hepsi aklımıza geliyor. Zaten unutacak gibi de değiliz. Unutmuyoruz. Unutamayız. Burası bir zamanlar çok güzel bir köydü. Burada 150'ye yakın hane vardı. Ama şu anda maalesef tepelerde yeri olan birkaç tane ev var. Geri kalanlar hepsi göç etti. Göç edenler de şimdi köye dönmek istiyor ama elimizde imkanlar yok. Yeni yerleşim yeri bulabilirsek zaten geleceğiz. Onu da devletimizden rica ediyoruz. Benim evim kerpiç bir evdi. Üstü betondu ama kerpiçti. Yazın serin, kışın ise sıcaktı ama bizim yuvamızdı” dedi.