Baraj suları çekilince ortaya çıktı

Baraj doluyken sadece baş kısmı görülen minarenin tamamı da artık görülebiliyor. Bu durum, suların ne kadar çok çekildiğini gözler önüne serdi. Tahtalı Barajı'nı su seviyesi geçen yıl yüzde 65,29 iken bu yıl yüzde 36,04'e düştü.