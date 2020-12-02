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  3. 02 Aralık 2020 15:22

Baraj suları çekilince ortaya çıktı

İzmir'de 2019 yılı Kasım ayında metrekareye 92 kilogram yağış düşerken, bu sene metrekareye 1.5 kilogram yağış düştü.

Baraj suları çekilince ortaya çıktı

İzmir'de 2019 yılı Kasım ayında metrekareye 92 kilogram yağış düşerken, bu sene metrekareye 1.5 kilogram yağış düştü.

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Baraj suları çekilince ortaya çıktı

İzmir'deki barajların su seviyelerinde önceki aylara kıyasla önemli miktarlarda düşüş yaşandığı verilerle ortaya çıktı.

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Baraj suları çekilince ortaya çıktı

Su seviyesi azalan barajlardan biri de kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı. Baraj doluyken suların altında kalan; cami, minare, köprü ve eski Burgurca köyü evlerinin kalıntıları su seviyesi düşünce bir bir ortaya çıktı.

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Baraj suları çekilince ortaya çıktı

Baraj doluyken sadece baş kısmı görülen minarenin tamamı da artık görülebiliyor. Bu durum, suların ne kadar çok çekildiğini gözler önüne serdi. Tahtalı Barajı'nı su seviyesi geçen yıl yüzde 65,29 iken bu yıl yüzde 36,04'e düştü.

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