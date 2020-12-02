Baraj suları çekilince ortaya çıktı
İzmir'de 2019 yılı Kasım ayında metrekareye 92 kilogram yağış düşerken, bu sene metrekareye 1.5 kilogram yağış düştü.
İzmir'de 2019 yılı Kasım ayında metrekareye 92 kilogram yağış düşerken, bu sene metrekareye 1.5 kilogram yağış düştü.
İzmir'deki barajların su seviyelerinde önceki aylara kıyasla önemli miktarlarda düşüş yaşandığı verilerle ortaya çıktı.
Su seviyesi azalan barajlardan biri de kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı. Baraj doluyken suların altında kalan; cami, minare, köprü ve eski Burgurca köyü evlerinin kalıntıları su seviyesi düşünce bir bir ortaya çıktı.