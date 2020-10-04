Barajda su seviyesi düştü, kayıp köy ortaya çıktı
Kars'ta baraj gölü nedeniyle sular altında kalan eski köylerin kalıntıları, sular çekilince gün yüzüne çıkıyor.
Kars ve Digor ovalarında yaklaşık 475 bin dekar tarım arazisini sulamak için yapılan Kars Barajı, 2017'de su tutmaya başladı.
Boğazköy ve Çamçavuş köyleri, yılda 10 milyon kilovat saat enerji üretilecek barajın suları altında kaldı.
Sadece minareleri görünen köyler, baraj kapaklarının açılarak su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkmaya başladı.