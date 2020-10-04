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  3. 04 Ekim 2020 13:36

Barajda su seviyesi düştü, kayıp köy ortaya çıktı

Kars'ta baraj gölü nedeniyle sular altında kalan eski köylerin kalıntıları, sular çekilince gün yüzüne çıkıyor.

Barajda su seviyesi düştü, kayıp köy ortaya çıktı

Kars ve Digor ovalarında yaklaşık 475 bin dekar tarım arazisini sulamak için yapılan Kars Barajı, 2017'de su tutmaya başladı.

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Barajda su seviyesi düştü, kayıp köy ortaya çıktı

Boğazköy ve Çamçavuş köyleri, yılda 10 milyon kilovat saat enerji üretilecek barajın suları altında kaldı.

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Barajda su seviyesi düştü, kayıp köy ortaya çıktı

Sadece minareleri görünen köyler, baraj kapaklarının açılarak su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkmaya başladı.

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Barajda su seviyesi düştü, kayıp köy ortaya çıktı

Eski köylerinin kalıntılarının görülmeye başladığını duyanlar, baraj gölüne geldi.

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