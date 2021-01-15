Barajda sular çekilince, arkeolojik alanlar gün yüzüne çıktı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, bulunan Tahtaköprü Barajı’nda su seviyesinin yüzde 5’lere düşmesiyle su altında kalan Hamamlar Höyüğü ve Taşlıgeçit Arkeoloji Parkı gün yüzüne çıktı.
İslahiye’de 1974 yılında yapılan ve ilçedeki tarım arazileri ile Amik Ovası'nı sulayan Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi mevsimsel yağışların azlığı nedeniyle yüzde 5'lere düştü.
Bunun yanı sıra Tahtaköprü Barajı altında kalan Taşlıgeçit Arkeoloji Parkı da 11 yıl aradan sonra yeniden göründü.