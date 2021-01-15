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  3. 15 Ocak 2021 12:22

Barajda sular çekilince, arkeolojik alanlar gün yüzüne çıktı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, bulunan Tahtaköprü Barajı’nda su seviyesinin yüzde 5’lere düşmesiyle su altında kalan Hamamlar Höyüğü ve Taşlıgeçit Arkeoloji Parkı gün yüzüne çıktı.

Barajda sular çekilince, arkeolojik alanlar gün yüzüne çıktı

İslahiye’de 1974 yılında yapılan ve ilçedeki tarım arazileri ile Amik Ovası'nı sulayan Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi mevsimsel yağışların azlığı nedeniyle yüzde 5'lere düştü. 

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Barajda sular çekilince, arkeolojik alanlar gün yüzüne çıktı

Baraj sularının çekilmesiyle, Hamamlar Höyüğü yeniden gün yüzüne çıktı. 

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Barajda sular çekilince, arkeolojik alanlar gün yüzüne çıktı

Bunun yanı sıra Tahtaköprü Barajı altında kalan Taşlıgeçit Arkeoloji Parkı da 11 yıl aradan sonra yeniden göründü. 

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Barajda sular çekilince, arkeolojik alanlar gün yüzüne çıktı

Hamamlar Höyüğü ve Taşlıgeçit Arkeolojik Parkının ortaya çıktığını görenler de bölgeye giderek inceleme yaptı.

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