Barajlarda su seviyesi düştü; eski İzmir yolu gün yüzüne çıktı

BORDUM İÇİN 'TAŞKIN' UYARISI

Bodrum için taşkınlara da dikkati çeken Doç. Dr. Özçelik, "Bir yandan yağış olmasını umut ederken, diğer taraftan 'Yağmasın' diyoruz. Yağışları barajların dolması ve içme suyu temininde kolaylık için istiyoruz. Fakat çok fazla yağış olduğu zamansa kentsel altyapıdaki sıkıntılardan kaynaklı olarak, özellikle ilçe merkezinde çok sayıda kuru derenin geçirimsiz yüzeyler ile kapatılması nedeniyle şiddetli yağışla birlikte sel olabilmekte. Burada yağışın rejimi önemli. Uzun süreye yayılmış, mevsim normallerinin üzerinde bir yağış; bizim hem yeraltı su kaynaklarımızı besleyecek hem de barajlarımızı dolduracak. Kısa süreli şiddetli yağışlar ise taşkınlara sebebiyet verecektir" diye konuştu.