''Barbaros Hayreddin Paşa'' Trabzon'a demir attı

‘ABDÜLHAMİT HAN GEMİSİ KARADENİZ’E ÇIKARSA PETROL BULUNABİLİR’

Karadeniz’de petrol ve doğal gaz bulunabileceğine dair umutlu olduklarını ifade eden Ermiş, "Sayın Cumhurbaşkanımız geçmişteki bir beyanında Ünye, Ordu ve Çayeli açıklarındaki petrole değinmişti. Bu nedenle biz Karadeniz’de petrol ümidini taşıyoruz. Zira liman olarak petrol sondajlarında bizim bir deneyimimiz var. 2004 yılında British Petrol’ün Hopa açıklarında yaptığı Hopa-1 sondajına ev sahipliği yaptık. Yine 2010 ve 2011 yıllarında TPAO’nun Sürmene-1 derin deniz sondajı yapılmıştı. O zaman yapılan sondajda bizim gemilerimiz yoktu, bunlar kiralanan gemilerle yapılıyordu. Şu anda biz, dünyanın önemli petrol arama ve sondaj gemilerine sahibiz. Bu büyük bir başarı Türkiye için. Azerbaycan’da, Romanya’da petrol var, bu çanakta ve Türkiye’de neden petrol olmasın? Bu konuda ümitvarım. Zannediyorum ki, sismik araştırmalar sonucu yapılan analizlere bağlı olarak ‘Abdülhamit Han’ gemisi Karadeniz’e çıkarsa petrol ve doğal gaz bulunabileceğine inanıyorum” dedi.