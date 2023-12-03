Barınakta dehşete düşüren iddia: Açlıktan birbirlerini yediler

Dinar Belediyesi'ne bağlı Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Geçici Rehabilitasyon Merkezi'nde bir grup hayvansever tarafından çekildiği iddia edilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Çok sayıda köpeğin öldüğü, aç kalan diğer köpeklerin de ölen hemcinslerinden bazılarını parçalayıp, yediği görüntüler, tepkiye neden oldu.