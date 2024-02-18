Barınma krizi büyüyor: Kira ücretleri için kötü haber geldi

Bu durum barınma krizini tetiklerken, kiracı-ev sahibi kavgalarını ve davalarının da patlak vermesine neden oldu. Şehir Plancısı ve eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, Türkiye geneli ve İstanbul'da konut satışlarının düştüğüne ancak konut fiyatlarının düşmediğine dikkat çekerek nedenlerini açıkladı.