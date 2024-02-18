Barınma krizi büyüyor: Kira ücretleri için kötü haber geldi
Türkiye'de ev sahipleri ve kiracılar arasında cinayete varan tartışmalara yol açan ve artık bir "fahiş fiyat" krizinden çıkıp tamamen bir barınma krizine dönüşen yüksek kira ücretleri için bir kötü haber daha geldi.
Türkiye’de özellikle son iki yılda satılık konut fiyatları fahiş oranda artarken, kiralık konut fiyatları da bu artışı takip etti. Satılık konut almak hayal olurken, kiraya çıkmak bile zorlaştı.
Bu durum barınma krizini tetiklerken, kiracı-ev sahibi kavgalarını ve davalarının da patlak vermesine neden oldu. Şehir Plancısı ve eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, Türkiye geneli ve İstanbul'da konut satışlarının düştüğüne ancak konut fiyatlarının düşmediğine dikkat çekerek nedenlerini açıkladı.
Türkiye genelinde konut satış rakamlarına dikkat çeken Gökce, "Konut piyasası 30 ayın en kötü günlerini yaşasa da konut fiyatları düşmüyor" dedi. Gökce, inşaat maliyetlerindeki artışa, konut kredilerindeki yüksek faizlere dikkat çekerek ev arzının azalması durumunda kiralarda yüksek artış olacağını vurguladı.
Gökce'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: