Barış buluşması meydan savaşına döndü! Taş, sopa, sandalye...
Siirt'te barışmak için buluşan husumetli iki grup arasında çıkan taş, sopa ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi Aydınlar Caddesi’nde husumetli iki grup, dün barışmak için kahvehanede bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü.
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Taş, sopa ve sandalyelerin de kullanıldığı kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavgada 9 kişi yaralandı.
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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin gelmesiyle taraflar, kavgayı sonlandırdı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.
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Kavgaya karışan bazı kişiler de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yaralılar da tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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