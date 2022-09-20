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  4. Barış buluşması meydan savaşına döndü! Taş, sopa, sandalye...

Barış buluşması meydan savaşına döndü! Taş, sopa, sandalye...

Siirt'te barışmak için buluşan husumetli iki grup arasında çıkan taş, sopa ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.

Barış buluşması meydan savaşına döndü! Taş, sopa, sandalye... - Resim: 1

Bahçelievler Mahallesi Aydınlar Caddesi’nde husumetli iki grup, dün barışmak için kahvehanede bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü.

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Barış buluşması meydan savaşına döndü! Taş, sopa, sandalye... - Resim: 2

Taş, sopa ve sandalyelerin de kullanıldığı kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavgada 9 kişi yaralandı.

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Barış buluşması meydan savaşına döndü! Taş, sopa, sandalye... - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin gelmesiyle taraflar, kavgayı sonlandırdı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

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Barış buluşması meydan savaşına döndü! Taş, sopa, sandalye... - Resim: 4

Kavgaya karışan bazı kişiler de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yaralılar da tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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